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Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США

12 января 2025 11:56
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса в Соединенных Штатах Америки, пишет РИА новости со ссылкой на EssentiallySports.

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США-1

Фото: Pinterest

Причиной произошедшего выступили споры со стюардессой. На видео инцидента, которое есть в сети, стюардесса спрашивает спортсмена, сидящего в аварийном ряду, о его готовности помогать пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Нурмагомедов не понял, что он него хочет бортпроводница. В результате начался спор. На предложение пересесть на другое место спортсмен дал отрицательный ответ.

Тогда стюардесса сказала, что «мы не можем позволить вам сидеть в аварийном ряду, иначе вам придется покинуть этот самолет».

Бортпроводница вызвала супервайзера, попросившего Нурмагомедов покинуть самолет.

# Самолет # Хабиб Нурмагомедов

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