Тысячи солдат НАТО примут участие в учениях на юге Европы

10 тысяч военных примут участие в учениях НАТО. Солдат из 9 стран альянса задействуют в крупнейших маневрах этого года. Они пройдут на территории сразу трех стран: Болгарии, Греции и Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартуют тренировки уже завтра, а вот завершатся только 26 февраля. Их цель – отработать оперативное развертывание сил альянса на восточном фланге. Для этого привлекут представителей сразу нескольких родов войск: солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев. Будет задействовано около 1,5 тысячи единиц военной техники и более 20 самолетов.

Все это, чтобы напугать потенциальных противников. По замыслу штаба, тренировки должны показать, что силы реагирования альянса способны к сложным операциям на расстоянии и в любых условиях.