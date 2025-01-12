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6 человек погибли в Чехии из-за ЧП в ресторане. Там взорвался газовый баллон

12 января 2025 13:32
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6 человек погибли в Чехии из-за ЧП в ресторане. Там взорвался газовый баллон с пропан-бутановой смесью. Такие обычно используют для работы обогревателей на открытых верандах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 человек погибли в Чехии из-за ЧП в ресторане. Там взорвался газовый баллон-2

Инцидент произошел накануне на северо-западе страны в 80 километрах от столицы, в городе Мост. 8 посетителей получили травмы различной степени тяжести. Около 30 человек пришлось эвакуировать из соседних зданий. 

Причину случившегося выясняют спецслужбы. По словам очевидцев, за несколько секунд до взрыва баллон перевернулся. Полиция ведет расследование по делу об угрозе общественной безопасности из-за халатности. Версия теракта исключена.

# Взрыв

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