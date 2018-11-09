Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец

Новости США. В США на три дня приспущены все государственные флаги – страна скорбит по жертвам массового расстрела в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате нападения в баре города Таузанд-Окс погибли 12 человек. Еще несколько десятков посетителей пострадали.

Личность злоумышленника установлена. Бойню устроил бывший морской пехотинец, служивший в Афганистане. У него были проблемы с психикой. Нападавший покончил с собой.

В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре