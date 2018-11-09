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В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских

09 ноября 2018 13:26
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Новости Австралии. В центре австралийского Мельбурна неизвестный напал на полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Брук-стрит.

В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских-1

В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских-3

Мужчина врезался на автомобиле в витрину магазина. После этого он вышел из машины, поджег ее и набросился с ножом на правоохранителей.

В результате инцидента погиб один человек. Еще трое получили ранения. Злоумышленник был обезврежен. Он доставлен в критическом состоянии в больницу. Вокруг места происшествия выставлено полицейское оцепление, движение транспорта остановлено. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ЧП.

В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских-6

В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских-8

# Нападение # Фотофакт

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