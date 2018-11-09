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80 лет с начала Холокоста. День борьбы с фашизмом и антисемитизмом отмечают в мире

09 ноября 2018 10:08
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День борьбы с фашизмом и антисемитизмом 9 ноября отмечает весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 80 лет назад произошли события, которые вошли в историю под названием «Хрустальная ночь» – первые масштабные еврейские погромы, которые, ознаменовали начало Холокоста.

80 лет с начала Холокоста. День борьбы с фашизмом и антисемитизмом отмечают в мире-1

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Берлине, Австрии и Восточной Пруссии были убиты около 100 евреев, 30 тысяч арестованы и высланы. Эту ночь назовут Хрустальной из-за разбитых витрин. Улицы городов покрылись слоем битого стекла.

9 ноября памятные мероприятия пройдут в Киеве, Варшаве, Риге и, конечно, Берлине.

# Беларусь помнит # Фотофакт

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