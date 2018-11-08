В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре

Новости Беларуси. В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в одном из баров города Таузенд-Окс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, злоумышленник произвел около 30 выстрелов.

Есть сообщения о пострадавших: их как минимум шестеро. Точное количество пока неизвестно.

Местных жителей просят избегать район инцидента, поскольку нападавший еще не задержан. На месте ЧП работают сотрудники служб экстренного реагирования.