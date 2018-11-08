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В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре

08 ноября 2018 11:59
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Новости Беларуси. В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в одном из баров города Таузенд-Окс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, злоумышленник произвел около 30 выстрелов.

В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре-1

Есть сообщения о пострадавших: их как минимум шестеро. Точное количество пока неизвестно.

Местных жителей просят избегать район инцидента, поскольку нападавший еще не задержан. На месте ЧП работают сотрудники служб экстренного реагирования.

В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре-4

# Стрельба в США # Фотофакт

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