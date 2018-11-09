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Первый виртуальный телеведущий появился в Китае

09 ноября 2018 10:13
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Новости Китая. В Китае появился первый цифровой телеведущий с искусственным интеллектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он способен анализировать мимику человека, манеру говорить и жестикулировать, его голос и эмоции.

Первый виртуальный телеведущий появился в Китае -1

Чтобы создать передачу, достаточно загрузить видео с живым ведущим и текст, а голограмма представит информацию, копируя особенности реального «исходного образца».

Самое большое преимущество цифровых телеведущих заключается в их способности работать 24 часа в сутки без выходных. Более того, программа не допускает ошибок и оговорок, что позволит записывать выпуски с первого дубля.

Первый виртуальный телеведущий появился в Китае -4

# Телеведущий # Фотофакт

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