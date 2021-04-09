Стрельба в Техасе: сотрудник открыл огонь на предприятии, погиб один человек
Новости США. Стрельба в США. Одна жертва и пять раненых – инцидент произошел на территории мебельной фабрики в штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, огонь открыл сотрудник предприятия. Подозреваемый задержан. Мотивы его действий пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы. Некоторые пострадавшие в критическом состоянии.
За последний месяц в США произошло несколько случаев массовой стрельбы. 7 апреля в Южной Каролине жертвами нападения стали пять человек. Ранее семь американцев погибли в Джорджии и десять – в Колорадо.
Президент Джо Байден заявил, что акты насилия с применением оружия в стране стали настоящей эпидемией и международным позором. Американский лидер предложил ряд мер, ужесточающих контроль над оборотом оружия.