Стрельба в Техасе: сотрудник открыл огонь на предприятии, погиб один человек

Новости США. Стрельба в США. Одна жертва и пять раненых – инцидент произошел на территории мебельной фабрики в штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, огонь открыл сотрудник предприятия. Подозреваемый задержан. Мотивы его действий пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы. Некоторые пострадавшие в критическом состоянии.