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Массовые беспорядки в Белфасте. Против чего выступают протестующие?

09 апреля 2021 08:10
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Новости Великобритании. Полиция Северной Ирландии применила водометы для разгона протестующих в Белфасте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые волнения не утихают в городе уже неделю. Группы молодых людей устраивают на улицах погромы и вступают в столкновения с правоохранителями.

Массовые беспорядки в Белфасте. Против чего выступают протестующие?-1

Минувшей ночью демонстранты забросали стражей порядка камнями, бутылками с зажигательной смесью и петардами. Те в ответ применили спецсредства.

Массовые беспорядки в Белфасте. Против чего выступают протестующие?-4

С начала массовых беспорядков от рук демонстрантов пострадали более 50 правоохранителей. В числе задержанных – подростки 13 и 14 лет.

Массовые беспорядки в Белфасте. Против чего выступают протестующие?-7

Демонстранты недовольны особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из Евросоюза. А также возмущены решением суда не привлекать к ответственности политиков, которые в 2020 году, несмотря на карантинные меры, приняли участие в похоронах бывшего участника Ирландской национальной армии. Кабинеты министров автономии осуждают насилие и призывают протестующих к мирному решению противоречий.

# Акции протеста # Фотофакт

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