Массовые беспорядки в Белфасте. Против чего выступают протестующие?

Новости Великобритании. Полиция Северной Ирландии применила водометы для разгона протестующих в Белфасте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые волнения не утихают в городе уже неделю. Группы молодых людей устраивают на улицах погромы и вступают в столкновения с правоохранителями.

Минувшей ночью демонстранты забросали стражей порядка камнями, бутылками с зажигательной смесью и петардами. Те в ответ применили спецсредства.

С начала массовых беспорядков от рук демонстрантов пострадали более 50 правоохранителей. В числе задержанных – подростки 13 и 14 лет.