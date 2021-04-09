Массовые беспорядки в Белфасте. Против чего выступают протестующие?
Новости Великобритании. Полиция Северной Ирландии применила водометы для разгона протестующих в Белфасте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые волнения не утихают в городе уже неделю. Группы молодых людей устраивают на улицах погромы и вступают в столкновения с правоохранителями.
Минувшей ночью демонстранты забросали стражей порядка камнями, бутылками с зажигательной смесью и петардами. Те в ответ применили спецсредства.
С начала массовых беспорядков от рук демонстрантов пострадали более 50 правоохранителей. В числе задержанных – подростки 13 и 14 лет.
Демонстранты недовольны особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из Евросоюза. А также возмущены решением суда не привлекать к ответственности политиков, которые в 2020 году, несмотря на карантинные меры, приняли участие в похоронах бывшего участника Ирландской национальной армии. Кабинеты министров автономии осуждают насилие и призывают протестующих к мирному решению противоречий.