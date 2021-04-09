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С космодрома Байконур 9 апреля стартует корабль «Гагарин»

09 апреля 2021 07:34
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Внимание всего мира приковано сейчас к Байконуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С космодрома Байконур 9 апреля стартует корабль «Гагарин»-1

С космодрома Байконур 9 апреля стартует корабль «Гагарин»-3

В 10:42 по минскому времени состоится запуск к орбите корабля «Союз МС-18» (собственное название – «Ю. А. Гагарин»). Он отвезет на МКС международную команду. Командир экипажа – наш земляк Олег Новицкий, для него это третий полет, также в основном составе Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

С космодрома Байконур 9 апреля стартует корабль «Гагарин»-6

С космодрома Байконур 9 апреля стартует корабль «Гагарин»-8

12 апреля исполнится 60 лет со дня полета Юрия Гагарина. Его портрет украшает корабль, который уже через 3 часа 25 минут после старта должен причалить к МКС. За тем, что сейчас происходит на Байконуре, можно следить в прямом эфире.

С космодрома Байконур 9 апреля стартует корабль «Гагарин»-11

С космодрома Байконур 9 апреля стартует корабль «Гагарин»-13

Трансляцию можно увидеть здесь.

# Космос # Олег Новицкий # Пётр Дубров # Марк Ванде Хай # Юрий Гагарин # Фотофакт

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