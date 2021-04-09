С космодрома Байконур 9 апреля стартует корабль «Гагарин»

Внимание всего мира приковано сейчас к Байконуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 10:42 по минскому времени состоится запуск к орбите корабля «Союз МС-18» (собственное название – «Ю. А. Гагарин»). Он отвезет на МКС международную команду. Командир экипажа – наш земляк Олег Новицкий, для него это третий полет, также в основном составе Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

12 апреля исполнится 60 лет со дня полета Юрия Гагарина. Его портрет украшает корабль, который уже через 3 часа 25 минут после старта должен причалить к МКС. За тем, что сейчас происходит на Байконуре, можно следить в прямом эфире.