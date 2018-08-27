Куба отмечает окончание лета карнавалом: видеофакт

Новости Кубы. На Кубе в карнавальном стиле празднуют окончание лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. На Кубе в карнавальном стиле празднуют окончание лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это событие на Острове свободы принято отмечать как можно ярче. По главным улицам Гаваны прошел парад платформ, на которых выступали танцевальные коллективы, а в парках и скверах не умолкает музыка.
Настроение зрителям создают популярные кубинские музыканты.
Своими корнями карнавал уходит в далекое прошлое, когда его проведение означало окончание сезона уборки сахарного тростника. Постепенно праздник превратился в удивительное театральное шоу.