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Куба отмечает окончание лета карнавалом: видеофакт

27 августа 2018 07:17
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Новости Кубы. На Кубе в карнавальном стиле празднуют окончание лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куба отмечает окончание лета карнавалом: видеофакт-1

Это событие на Острове свободы принято отмечать как можно ярче. По главным улицам Гаваны прошел парад платформ, на которых выступали танцевальные коллективы, а в парках и скверах не умолкает музыка.

Куба отмечает окончание лета карнавалом: видеофакт-4

Настроение зрителям создают популярные кубинские музыканты.

Куба отмечает окончание лета карнавалом: видеофакт-7

Своими корнями карнавал уходит в далекое прошлое, когда его проведение означало окончание сезона уборки сахарного тростника. Постепенно праздник превратился в удивительное театральное шоу.

# Карнавал # Фотофакт

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