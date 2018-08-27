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Дональд Трамп не приглашен на похороны сенатора Маккейна

27 августа 2018 08:42
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Новости США. Американский лидер вновь в центре внимания мировой общественности. На этот раз причиной стала шумиха вокруг похорон сенатора Маккейна, который скончался 26 августа от рака мозга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп не приглашен на похороны сенатора Маккейна-1

Трамп запретил публиковать подготовленный пресс-релиз с перечислениями заслуг покойного политика и ограничился твитом с соболезнованиями. Позже появилась информация, что Трампа не пригласили на похороны Маккейна, которые состоятся 2 сентября. В траурной церемонии примут участие вице-президент Майк Пенс, а также экс-главы Белого дома Барак Обама и Джордж Буш-младший.

# Скандал # Джон Маккейн # Дональд Трамп # Фотофакт

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