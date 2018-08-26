Стрельба на турнире по видеоиграм во Флориде. Есть погибшие

Новости США. Несколько человек стали жертвами стрельбы во Флориде. Все произошло в развлекательном центре Landing в Джексонвилле.

Как сообщает полиция штата, в результате происшествия – множество пострадавших. Человек, который открыл стрельбу, мертв.

По предварительной информации, один из участников турнира по компьютерной игре – симулятору американского футбола – после проигрыша стал стрелять по другим участникам. Как пишет Los Angeles Times, застрелив пятерых человек, мужчина выстрелил в себя.

Игрок одной из команд, принимавших участие в турнире, получил касательное ранение руки. О произошедшем 19-летний Дрини Джока рассказал на своей странице в социальной сети.

Дрини Джока (запись в "Твиттере"):

Это худший день в моей жизни. Я буквально везунчик. Пуля задела большой палец.