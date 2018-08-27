В Болгарии объявлен день траура по погибшим в автокатастрофе туристам

Новости Болгарии. 27 августа в Болгарии день траура по погибшим в автокатастрофе. Трагедия унесла жизни 16 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: автобус с туристами разбился по дороге в столицу страны Софию. Паломники возвращались с экскурсии в монастырь. Из-за сильного дождя и плохой видимости водитель потерял управление. Автобус протаранил три легковые машины, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров.