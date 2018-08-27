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В Болгарии объявлен день траура по погибшим в автокатастрофе туристам

27 августа 2018 07:07
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Новости Болгарии. 27 августа в Болгарии день траура по погибшим в автокатастрофе. Трагедия унесла жизни 16 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии объявлен день траура по погибшим в автокатастрофе туристам -1

Напоминаем: автобус с туристами разбился по дороге в столицу страны Софию. Паломники возвращались с экскурсии в монастырь. Из-за сильного дождя и плохой видимости водитель потерял управление. Автобус протаранил три легковые машины, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров.

# Авария # Фотофакт

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