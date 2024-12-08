Ближний Восток вспыхнул с новой силой. Чем обернётся для региона падение Дамаска?

Все мировое внимание приковано к Сирии, где продолжается наступление вооруженной оппозиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На данный момент известно, что боевики взяли под контроль Дамаск и двинулась на север страны. Башар Асад покинул Сирию. Пока его судьба точно не известна. А министр юстиции Сирии заявил, что передача власти пройдет гладко. Но в любом случае страну ждет затяжной кризис. Новое правительство пока не сформировано. Ни одна из группировок так называемой сирийской вооруженной оппозиции не имеет для этого необходимого влияния, поэтому страну ожидает кризис управления в течение нескольких месяцев.

В городах Сирии полный хаос, на руках у населения много оружия. Страна распалась на несколько зон, которые контролируют различные группировки. Накануне министр иностранных дел России участвовал в переговорах в Катаре, где достичь компромисса между правительством Асада и посредниками от исламистских формирований не удалось. Это означает, что Россия рискует потерять авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе.

Самые негативные последствия ждут Иран, который может потерять всякое влияние на Сирию, а также каналы снабжения «Хезболлы» в Ливане. Дамаск был главным и единственным арабским государством-союзником для Ирана. А в это время Израиль уже заявил о создании буферной зоны в Сирии и ввел туда танки. Теперь в ближайшей перспективе Израиль возобновит войну в Ливане и секторе Газа. Кроме того, складывается удачная конфигурация для войны уже против Ирана.