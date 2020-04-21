Турция готовится к открытию туристического сезона

Новости Турции. Турция назвала сроки открытия туристического сезона. Профильное министерство считает, что жители страны могут начать поездки на местные курорты уже в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр отметил, что в конце апреля или начале мая, скорее всего, произойдет переломный момент в распространении коронавируса. Он предположил, что к концу весны начнет расти активность во внутреннем туризме. Такого же мнения придерживаются и отельеры Турции. Бытовое насилие, крах бизнеса, нашествие крыс. Что происходит в мире во время карантина

Сурури Чорабатыр, глава федерации отельеров Турции:

В конце мая – начале июня, надеемся, что мы начнём сезон. Но это будет сделано лишь при полной стабилизации ситуации по вирусу как в нашей стране, так и в странах, которые отправляют нам клиентов.





Сейчас в стране проводятся различные меры по борьбе с последствиями от COVID-19 для туристической сферы.