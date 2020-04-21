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Турция готовится к открытию туристического сезона

21 апреля 2020 06:44
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Новости Турции. Турция назвала сроки открытия туристического сезона. Профильное министерство считает, что жители страны могут начать поездки на местные курорты уже в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Турция готовится к открытию туристического сезона-1

Министр отметил, что в конце апреля или начале мая, скорее всего, произойдет переломный момент в распространении коронавируса.

Он предположил, что к концу весны начнет расти активность во внутреннем туризме.

Такого же мнения придерживаются и отельеры Турции.

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Турция готовится к открытию туристического сезона-4

Сурури Чорабатыр, глава федерации отельеров Турции:  
В конце мая – начале июня, надеемся, что мы начнём сезон. Но это будет сделано лишь при полной стабилизации ситуации по вирусу как в нашей стране, так и в странах, которые отправляют нам клиентов.  

Турция готовится к открытию туристического сезона-7



Сейчас в стране проводятся различные меры по борьбе с последствиями от COVID-19 для туристической сферы.

В частности, будет внедряться сертификационная система для областей, в которых нет случаев заражения. Напомним, Турция отменила все международные рейсы 27 марта из-за эпидемии коронавируса.   

# Коронавирус # Сурури Чорабатыр # Фотофакт

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