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Нефть марки WTI начала расти в цене

21 апреля 2020 08:27
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Новости мира. Исторический антирекорд позади: нефть американской марки WTI начала расти в цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Нефть марки WTI начала расти в цене-1

Накануне рынок потряс небывалый обвал.

Впервые в истории цена «черного золота» этого сорта стала отрицательной – минус почти 40 долларов за баррель.

Продавцам пришлось доплачивать покупателям, чтобы те забрали сырье. 

Нефть марки WTI начала расти в цене-4

Сегодня по итогам последних торгов стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению – чуть больше двух долларов за баррель. Спрос на «чёрное золото» значительно сократился в условиях пандемии коронавируса.   

# Добыча нефти # Фотофакт

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