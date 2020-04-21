Нефть марки WTI начала расти в цене

Новости мира. Исторический антирекорд позади: нефть американской марки WTI начала расти в цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории цена «черного золота» этого сорта стала отрицательной – минус почти 40 долларов за баррель.

Сегодня по итогам последних торгов стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению – чуть больше двух долларов за баррель. Спрос на «чёрное золото» значительно сократился в условиях пандемии коронавируса.