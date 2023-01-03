Страны НАТО раскололо предложение увеличить свои расходы на оборону. Некоторые государства, такие как, например, Польша, Литва и Великобритания, настаивают на том, чтобы оборонный бюджет составил не менее 2 % от ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это должно стать обязательным минимумом для всех стран – членов НАТО. Но эта инициатива, мягко говоря, не нашла поддержки у союзников по блоку.

Германия, а также Канада и Бельгия стали ярыми противниками этой идеи. На сегодняшний день они тратят на оборону значительно меньше 2 % ВВП. К примеру, в ФРГ по итогам 2022 года показатель составил менее 1,5 %. И стремления увеличить эту сумму не наблюдается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен найти мирное решение конфликта в военном альянсе на следующем саммите организации, который планируется провести в июле в Вильнюсе.