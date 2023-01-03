МВФ: 2023 год будет ещё более тяжёлым для мировой экономики

Экономисты продолжают пугать европейцев мрачными перспективами. Так, в первые дни нового года Международный валютный фонд озвучил первый прогноз на наступивший 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Веселого в нем мало, так как странам Запада он ничего хорошего не принесет. Треть мировой экономики, как ожидается, будет в рецессии. И наступивший год будет более жестким, чем ушедший. Высокие цены, стремительно растущие процентные ставки и продолжающийся конфликт в Украине – все это очень замедлит, если не сказать практически остановит, экономический рост. Исходя из этих далеко не праздничных итогов, МВФ намерен переписать свой отчет «Перспективы развития мировой экономики» и, вполне вероятно, еще больше сократит свой прогноз роста на этот год.