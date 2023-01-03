2 человека погибли в результате схода оползня в Японии

Новости Японии. Два человека погибли в результате схода оползня в японском городе Цуруока. Спасатели обнаружили тела пожилых супругов под завалами. Ранее они считались пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оползень произошел на склоне шириной около 100 метров, разрушив 10 зданий, в том числе частные дома. Большинство из них пустовали. Еще два человека получили незначительные травмы.