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2 человека погибли в результате схода оползня в Японии

03 января 2023 14:18
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Новости Японии. Два человека погибли в результате схода оползня в японском городе Цуруока. Спасатели обнаружили тела пожилых супругов под завалами. Ранее они считались пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

2 человека погибли в результате схода оползня в Японии-1

Оползень произошел на склоне шириной около 100 метров, разрушив 10 зданий, в том числе частные дома. Большинство из них пустовали. Еще два человека получили незначительные травмы.

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# Природные катаклизмы # Новости Японии # Фотофакт

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