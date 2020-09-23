Страны ЕС обеспокоены масштабами инфицирования коронавирусом

В мире растет число инфицированных COVID-19. Только за неделю – почти на 2 миллиона. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее тяжелая ситуация в Испании. На местные больницы легла колоссальная нагрузка, коек уже не хватает. Причем практически треть всех заболевших в стране приходится на долю мадридских клиник. В городе ввели частичный карантин.

Сотни новых случаев заражения ежедневно фиксируют в Греции. Власти страны отменили все развлечения. О введении новых ограничений объявили и в Великобритании. Так, с 24 сентября ношение масок станет обязательным для посетителей и сотрудников общепита.

Превентивные меры против второй волны COVID-19 предпринимают во многих странах мира, но о прежних драконовских методах речь больше не идет. Люди выступают против изоляции, устраивая повсеместные акции протеста. «Это безумие». Как жители Греции, Испании и Великобритании реагируют на новые карантинные ограничения