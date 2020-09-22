«Это безумие». Как жители Греции, Испании и Великобритании реагируют на новые карантинные ограничения

Страны ЕС обеспокоены масштабами инфицирования коронавирусом. Ежедневно в Европе число выявляемых случаев колеблется между 40 и 50 тысячами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повторные ограничительные меры вызывают у населения недовольство и возмущение. Люди выходят на акции протеста против карантина и требуют принятия других мер. Как показывает практика, остановка производств и тотальный карантин приводят лишь к обнищанию. Количество безработных, по прогнозам экспертов, в 2020 году вырастет до 2,7 миллионов человек.

С новой волной карантинных ограничений штормит мировые фондовые рынки. А ведь, казалось бы, экономика только начала восстанавливаться. Национальные индексы европейских стран снизились. Немецкие гиганты химической промышленности уже потеряли 5 % своей рыночной стоимости. Заметные потери понесли и американские энергетические компании. Forbes негодует: богатейшие миллиардеры мира теряют свои состояния. А что тогда говорить простым людям?

Дэвид Хосид, житель Иерусалима:

Я категорически против изоляции, я чувствую, что это серьезная ошибка правительства, за которое я голосовал, и думаю, что это решение уничтожает наши свободы и экономику.

В Греции против карантинных мер вышли даже артисты. Они собрались у здания Минтруда в Афинах, требуя снять санитарные ограничения. Из-за них люди искусства попросту лишились средств к существованию. Ежедневно медики фиксируют около 300 новых случаев заражения. В связи с такой ситуацией власти ввели запрет на собрания более 9 человек и до 4 октября отменили все развлечения.

Частичный карантин ввели и в Мадриде. Въезжающие и выезжающие автомобили строго контролирует полиция. Выйти из дома можно только на работу и учебу, к врачу или больному родственнику. Как итог – крупная акция протеста. Люди выступают против изоляции.

Ноэми Родригес, финансовый аналитик (Испания):

Это безумие. Хватит нас ограничивать, относитесь к нам более серьезно. Сначала они сняли все ограничения для туризма, а теперь, когда туристический сезон закончился, опять начинают применять те же ограничения.

О вероятном новом карантине заявил и премьер-министр Великобритании, иначе уже в ноябре страну ждет весенняя статистика – 200 умерших в сутки. С 24 сентября рестораны, бары и кафе будут закрывать в 10 вечера. Обслуживание – только за столиком. Многие по-прежнему выступают против жестких ограничений. И некоторые члены кабинета Бориса Джонсона уверены: экономику нельзя подвергать новому краш-тесту даже ради спасения жизни людей.

Джонатан Эшворт, министр здравоохранения теневого правительства Великобритании:

Мы всегда говорили, что, когда тестирование дает сбой, отслеживание прерывается и вирус выходит из-под контроля. И теперь мы сталкиваемся со второй волной заражения. Мы не хотим второй волны министерских ошибок.

А в Исландии власти говорят уже даже не о второй, а о третьей волне эпидемии. Очевидно, что спрятаться от COVID-19 не получится, иначе людей умрет больше от безработицы и нищеты, чем от самого вируса. И это будет, как предрекают в ВОЗ, голод «библейского масштаба».