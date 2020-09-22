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В Израиле родители требуют открыть школы, закрытые из-за коронавируса

22 сентября 2020 14:25
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Новости Израиля. Десятки родителей вышли на главную площадь Тель-Авива, требуя открыть образовательные учреждения для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Израиле родители требуют открыть школы, закрытые из-за коронавируса-1

Детские сады и школы перестали принимать учащихся на время повторного общенационального карантина, который сейчас действует в стране. Однако граждане считают эти ограничения чрезмерными, поскольку процент заражения среди учащихся крайне низок.  

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Кроме того, далеко не у всех родителей есть время самостоятельно обучать детей. Однако власть, похоже, не намерена идти навстречу. Напротив – рассматривается введение новых мер, поскольку число заболевших продолжает расти.  

# Коронавирус # Фотофакт

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