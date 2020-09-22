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Президент Кубы: Мы осуждаем иностранное вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь

22 сентября 2020 19:51
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Президент Кубы, выступая 22 сентября на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сделал заявление о ситуации в Беларуси и осудил попытки НАТО расширить своё присутствие до границ с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Президент Кубы: Мы осуждаем иностранное вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь-1

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:  
Мы осуждаем иностранное вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Вновь подтверждаем нашу солидарность с законным Президентом этой страны Александром Лукашенко и братским белорусским народом.    

ООН нуждается в срочном обновлении и демократизации, добавил кубинский лидер. Общеполитические дебаты проходят с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.   

# Беларусь-Куба # Мигель Диас-Канель # Александр Лукашенко # Фотофакт

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