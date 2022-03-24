Йенс Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет создавать бесполётную зону

Изменение расстановки сил НАТО, долгосрочное присутствие на восточных рубежах, оказание военной помощи Украине. В Брюсселе на фоне западной истерии собрались мировые лидеры, чтобы экстренно провести сразу три встречи: чрезвычайные саммиты Североатлантического альянса и «Большой семерки», а также Заседание Европейского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока можно говорить лишь о результатах саммита НАТО.

На встрече обсуждались дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России в Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО столкнулся с самым серьезным кризисом безопасности за последние десятилетия. Также он подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска в Украину и не будет создавать бесполетную зону, о которой так просил Киев.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Объявление бесполетной зоны над Украиной означает, что мы должны ее установить, а установить бесполетную зону означает, что мы должны будем вести массированную атаку на системы противовоздушной обороны в России, Беларуси и в Украине, а также должны быть готовы сбивать российские самолеты, и тогда риск полномасштабной войны между странами НАТО и Россией будет очень высок и приведет к большим смертям и разрушениям.