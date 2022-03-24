Йенс Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет создавать бесполётную зону
Изменение расстановки сил НАТО, долгосрочное присутствие на восточных рубежах, оказание военной помощи Украине. В Брюсселе на фоне западной истерии собрались мировые лидеры, чтобы экстренно провести сразу три встречи: чрезвычайные саммиты Североатлантического альянса и «Большой семерки», а также Заседание Европейского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока можно говорить лишь о результатах саммита НАТО.
На встрече обсуждались дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России в Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО столкнулся с самым серьезным кризисом безопасности за последние десятилетия. Также он подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска в Украину и не будет создавать бесполетную зону, о которой так просил Киев.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
Объявление бесполетной зоны над Украиной означает, что мы должны ее установить, а установить бесполетную зону означает, что мы должны будем вести массированную атаку на системы противовоздушной обороны в России, Беларуси и в Украине, а также должны быть готовы сбивать российские самолеты, и тогда риск полномасштабной войны между странами НАТО и Россией будет очень высок и приведет к большим смертям и разрушениям.
Вместе с тем, участники саммита приняли решение существенно нарастить оборонные расходы для усиления восточного крыла альянса. Речь идет о четырех новых боевых группах в Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии и о размещении 40 тысяч военнослужащих. Также, лидеры НАТО договорились усилить поддержку Украины. В том числе в защите от химических, ядерных и киберугроз. Кроме того, альянс планирует в очередной раз обеспечить Киев передовыми системами ПВО, противотанковым оружием, боеприпасами и топливом. На фоне этих заявлений прозвучало требование и к Беларуси – прекратить поддержку России. Некоторые тезисы западных стран уже прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что тактика «накачки» Киева оружием создает террористическую угрозу всему миру.