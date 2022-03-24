«У меня квартиру разбили, она сгорела вся». Жители Донбасса рассказывают, в каких условиях сейчас живут

29-й день военной спецоперации в Украине. Российские подразделения взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта, читайте здесь.

24 марта Зеленский вновь обратился к НАТО с просьбой передать его стране каждый сотый танк и самолет альянса. А Минобороны России сообщило, что военные эксперты вскрыли новые факты, подтверждающие, что американские военные разрабатывали компоненты биологического оружия в Украине.

Теперь перед властями стоит задача как можно быстрее обеспечить переход к мирной жизни и создать комфортные условия для населения. По рассказам местных жителей, украинские войска при отступлении намеренно разрушают инфраструктуру и жилые дома, используя для этого тяжелое оружие.