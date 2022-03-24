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«У меня квартиру разбили, она сгорела вся». Жители Донбасса рассказывают, в каких условиях сейчас живут

24 марта 2022 14:58
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29-й день военной спецоперации в Украине. Российские подразделения взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта, читайте здесь.

24 марта Зеленский вновь обратился к НАТО с просьбой передать его стране каждый сотый танк и самолет альянса. А Минобороны России сообщило, что военные эксперты вскрыли новые факты, подтверждающие, что американские военные разрабатывали компоненты биологического оружия в Украине.

Теперь перед властями стоит задача как можно быстрее обеспечить переход к мирной жизни и создать комфортные условия для населения. По рассказам местных жителей, украинские войска при отступлении намеренно разрушают инфраструктуру и жилые дома, используя для этого тяжелое оружие.

«У меня квартиру разбили, она сгорела вся». Жители Донбасса рассказывают, в каких условиях сейчас живут-1

Я не могу шифера взять, чтобы окна… Все разбито. Жили нацики в домах. Машины поразгребали, собаки.

«У меня квартиру разбили, она сгорела вся». Жители Донбасса рассказывают, в каких условиях сейчас живут-4

Я живу рядом, дом. У меня квартиру разбили, она сгорела вся. Вот это, что на мне. Вот это мне дали, вот это. Вот, видите, мужские, потому что у меня все сгорело.

«У меня квартиру разбили, она сгорела вся». Жители Донбасса рассказывают, в каких условиях сейчас живут-7

Российская армия оказывает всю возможную помощь мирным жителям в пострадавших районах. Организовано почти 60 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях Украины и республиках Донбасса.

«У меня квартиру разбили, она сгорела вся». Жители Донбасса рассказывают, в каких условиях сейчас живут-10

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# Международная политика # Екатерина Забенько # Фотофакт

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