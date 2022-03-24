На экстренном саммите НАТО в Брюсселе обсуждают дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России

В Брюсселе проходит экстренный саммит НАТО, на котором обсуждаются дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в нем в бельгийскую столицу прибыл и президент США Джо Байден.

Перед началом встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок сегодня столкнулся с самым серьезным кризисом безопасности за последние десятилетия. В очередной раз было заявлено, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска в Украину. Речь также не может идти о бесполетной зоне. Но лидеры стран НАТО намерены нарастить вооруженные силы на востоке Европы.