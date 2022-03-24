Прямой эфир

На экстренном саммите НАТО в Брюсселе обсуждают дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России

24 марта 2022 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Брюсселе проходит экстренный саммит НАТО, на котором обсуждаются дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в нем в бельгийскую столицу прибыл и президент США Джо Байден.

Перед началом встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок сегодня столкнулся с самым серьезным кризисом безопасности за последние десятилетия. В очередной раз было заявлено, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска в Украину. Речь также не может идти о бесполетной зоне. Но лидеры стран НАТО намерены нарастить вооруженные силы на востоке Европы.

На экстренном саммите НАТО в Брюсселе обсуждают дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России-1

Еще один вопрос, который рассмотрят участники саммита, – это отправка в Украину оборудования для защиты от биологических, химических и ядерных атак.

# Международная политика # Йенс Столтенберг # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше снесли очередной памятник советским воинам. Всё это транслировали по телевидению в прямом эфире
24 марта 2022 14:51

В Польше снесли очередной памятник советским воинам. Всё это транслировали по телевидению в прямом эфире

Конашенков: вскрыты новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке биооружия в Украине
24 марта 2022 10:24

Конашенков: вскрыты новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке биооружия в Украине

Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 2022 08:37

Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии