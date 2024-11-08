Сторонники меньшинств и борцы за права мигрантов готовят поход на Вашингтон

В США новый глава государства готовится принять дела. К слову, отрыв республиканца от его оппонентки от Демпартии Камалы Харрис продолжает расти. По последним данным, Трампа поддержали свыше 300 выборщиков. При том, что для победы достаточно было 270 голосов от спецпредставителей штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом реванш Дональда Трампа наделал много шума. Несмотря на оглушительную победу, немало и тех, кто недоволен результатами голосования. О намерении «пойти на Вашингтон народным маршем» уже заявили сторонники меньшинств и борцов за права мигрантов. Ожидается, что участие в митинге примет порядка 50 тысяч активистов. Демарш запланирован на 18 января. За два дня до инаугурации Трампа.

Простой не была и предвыборная кампания республиканца. Судебные разбирательства, покушения. После волеизъявления народа выдохнуть политику, судя по всему, не дадут. И это несмотря обещание Байдена обеспечить мирный процесс передачи власти. Победа республиканцев уже привела к народным волнениям. Проведение митингов и акций несогласных распланировано вплоть до конца января. Череду забастовок открыл Чикаго.

На фоне происходящего охрана резиденции Трампа во Флориде была усилена. Теперь окружающую территорию патрулируют не только вооруженные крупнокалиберными пулеметами катера, но и робопес. Таких помощников все чаще стали использовать для обеспечения безопасности.