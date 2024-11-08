Pais: Зеленский хочет сблизиться с Трампом до его инаугурации

В ближайшие недели приоритетной задачей Украины становится приближение к избранному президенту США Дональду Трампу до того, как он займет свой пост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Pais.

Трамп, уже занимавший президентский пост после президентских выборов 2016 года, выиграл 5 ноября президентскую гонку, став тем первым политиком с XIX века, который вернулся в Белый дом после перерыва.

О том, что Трамп одержал победу, сообщили все крупные СМИ. Камала Харрис признала свое поражение, а Джо Байден передал Трампу свои поздравления. Коллегия выборщиков проголосует 17 декабря, а инаугурация состоится 20 января.