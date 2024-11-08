Орбан заявил о перемене настроений в ЕС по Украине после победы Трампа в США

Некоторые лидеры стран Европы после победы Дональда Трампа на президентских выборах начали думать о том, чтобы переключиться с финансирования Украины на разрешение конфликтов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что Европа не может в одиночку профинансировать этот конфликт и должна приспособиться к новой ситуации. Также Орбан подчеркнул, что Венгрия всегда была против отправки оружия и денег в Украину.

Трамп не раз критиковал американский подход к решению украинского кризиса и заявлял, что сможет решить его с помощью переговоров.

В Кремле назвали его высказывания преувеличением, отметив, что пока рано делать выводы о том, какой будет политика Трампа в этом вопросе.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, и Трамп возвращается в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков проведет голосование 17 декабря, а инаугурация состоится 20 января.