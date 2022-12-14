Прямой эфир

Сторонники Болсонару устроили беспорядки на улицах Бразилии

14 декабря 2022 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. В Бразилии не прекращаются массовые беспорядки сторонников президента Болсонару, которые отказываются признать его поражение на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники Болсонару устроили беспорядки на улицах Бразилии-1

Сотни людей вышли на улицы столицы страны Бразилиа и в знак протеста стали жечь автомобили, а затем громить витрины магазинов и офисов. На разгон бушующих демонстрантов власти бросили наряды полиции. Волна протестов прокатилась по стране после того, как в конце октября избирательная комиссия страны назвала Лулу да Силву победителем на президентских выборах. Болсонару, как и тысячи его сторонников, до сих пор не признал своего поражения.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Массовые беспорядки # Жаир Болсонару # Новости Бразилии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Итальянцы стали чаще воровать в магазинах из-за роста цен
14 декабря 2022 07:51

Итальянцы стали чаще воровать в магазинах из-за роста цен

Британия потеряла рекордное число рабочих дней из-за забастовок
14 декабря 2022 06:58

Британия потеряла рекордное число рабочих дней из-за забастовок

Сильные дожди в Лиссабоне привели к наводнениям
14 декабря 2022 06:54

Сильные дожди в Лиссабоне привели к наводнениям