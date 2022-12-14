Сторонники Болсонару устроили беспорядки на улицах Бразилии

Новости Бразилии. В Бразилии не прекращаются массовые беспорядки сторонников президента Болсонару, которые отказываются признать его поражение на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей вышли на улицы столицы страны Бразилиа и в знак протеста стали жечь автомобили, а затем громить витрины магазинов и офисов. На разгон бушующих демонстрантов власти бросили наряды полиции. Волна протестов прокатилась по стране после того, как в конце октября избирательная комиссия страны назвала Лулу да Силву победителем на президентских выборах. Болсонару, как и тысячи его сторонников, до сих пор не признал своего поражения.