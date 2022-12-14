Сильные дожди в Лиссабоне привели к наводнениям

Новости Португалии. Власти Лиссабона объявили красный уровень опасности и призвали население не выходить на улицу. На Португалию обрушились мощные ливни. Около 15 человек пришлось эвакуировать из своих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины буквально плывут по улицам. Не подобраться к остановкам общественного транспорта и другим зданиям. В Португалии зафиксировано большое количество уличных инцидентов в связи с наводнениями: всего порядка 500, и большинство из них – в Лиссабоне. Встречается, например, обвал поврежденных ливнями крыш и другие повреждения. Учитывая непогоду, прекратили работу некоторые школы страны. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни ливни не прекратятся.