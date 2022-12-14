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Итальянцы стали чаще воровать в магазинах из-за роста цен

14 декабря 2022 07:51
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Новости Италии. Итальянцы стали чаще воровать в магазинах из-за кризиса и роста цен. Об этом сообщило крупное итальянское информагентство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянцы стали чаще воровать в магазинах из-за роста цен-1

По данным издания, люди вынуждены идти на мелкие преступления, так как у многих элементарно не хватает денег на покупку продуктов. О мелких кражах магазины практически никогда не заявляют в полицию, поэтому они не включаются в статистику. Но корреспонденты агентства пообщались с сотрудниками супермаркетов. Охранники одного из магазинов рассказали, что один мужчина пытался вынести продукты на сумму 117 евро, объяснив это тем, что ему нечем кормить своих детей.

Бедственное положение итальянцев подтверждает и Национальный институт статистики. Там сообщили, что над каждым четвертым жителем страны нависла угроза бедности. Согласно данным ведомства, в прошлом году этот показатель составил 25,5 %.

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# Кража # Новости Италии # Фотофакт

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