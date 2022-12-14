Прямой эфир

Британия потеряла рекордное число рабочих дней из-за забастовок

14 декабря 2022 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британия потеряла рекордное число рабочих дней из-за забастовок. Об этом говорят данные Бюро национальной статистики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия потеряла рекордное число рабочих дней из-за забастовок-1

Так, с июня королевство лишилось более миллиона трудовых дней, что является самым высоким показателем за последние 30 лет. Бастуют в Британии работники различных сфер. Кстати, в преддверии Рождества число забастовок возросло. По мнению людей, это хорошее время, чтобы быть услышанным. Тем временем взрослое населения страны, наоборот, намерено вернуться на работу. Британцы старше 50 планируют вновь взяться за свои должностные обязанности. И дело не в том, что они соскучились по работе. Рост цен в стране вынуждает.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сильные дожди в Лиссабоне привели к наводнениям
14 декабря 2022 06:54

Сильные дожди в Лиссабоне привели к наводнениям

ОПЕК вновь повышает прогноз по добыче нефти в России
13 декабря 2022 19:28

ОПЕК вновь повышает прогноз по добыче нефти в России

Институт Гэллапа: главной проблемой США американцы считают слабое руководство
13 декабря 2022 19:26

Институт Гэллапа: главной проблемой США американцы считают слабое руководство