Британия потеряла рекордное число рабочих дней из-за забастовок

Так, с июня королевство лишилось более миллиона трудовых дней, что является самым высоким показателем за последние 30 лет. Бастуют в Британии работники различных сфер. Кстати, в преддверии Рождества число забастовок возросло. По мнению людей, это хорошее время, чтобы быть услышанным. Тем временем взрослое населения страны, наоборот, намерено вернуться на работу. Британцы старше 50 планируют вновь взяться за свои должностные обязанности. И дело не в том, что они соскучились по работе. Рост цен в стране вынуждает.

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