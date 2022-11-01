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Сторонники Болсонару перекрыли дороги в 23 штатах Бразилии

01 ноября 2022 10:26
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Новости Бразилии. Водители грузовиков, поддерживающие проигравшего на выборах президента Бразилии Болсонару, перекрыли дороги в 23 штатах страны. На эти отчаянные акции они пошли в знак протеста против итогов голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники Болсонару перекрыли дороги в 23 штатах Бразилии-1

Однако столь радикальные меры не нашли ни понимания, ни одобрения самих бразильцев, так как серьезно осложнили их жизнь. В частности, это уже очень сильно нарушило работу одного из крупнейших аэропортов страны Сан-Паулу, не говоря уже о затруднениях с поставками товаров и продуктов.

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур президентских выборов, в которых Лула да Силва с минимальным отрывом одержал победу над действующим главой государства Болсонару.

# Акции протеста # Жаир Болсонару # Лула да Силва # Новости Бразилии # Фотофакт

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