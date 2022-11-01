Новости Норвегии. Норвегия привела свои войска в состояние повышенной боеготовности. Об этом заявил премьер-министр страны. По его словам, это связано с самым серьезным осложнением ситуации за последние несколько десятилетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, у Осло нет никаких конкретных свидетельств о наличии каких-либо угроз, но страна должна быть к ним готова. Норвегию настолько напугала мнимая опасность, что командование норвежских ВВС даже отменило учения своих истребителей в США, поскольку в данный момент Осло «предпочитает держать их в Норвегии».