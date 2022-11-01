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Норвегия привела свои войска в состояние повышенной боеготовности

01 ноября 2022 10:24
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Новости Норвегии. Норвегия привела свои войска в состояние повышенной боеготовности. Об этом заявил премьер-министр страны. По его словам, это связано с самым серьезным осложнением ситуации за последние несколько десятилетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия привела свои войска в состояние повышенной боеготовности-1

Правда, у Осло нет никаких конкретных свидетельств о наличии каких-либо угроз, но страна должна быть к ним готова. Норвегию настолько напугала мнимая опасность, что командование норвежских ВВС даже отменило учения своих истребителей в США, поскольку в данный момент Осло «предпочитает держать их в Норвегии».

# Армия # Йонас Гар Стёре # Новости Норвегии # Фотофакт

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