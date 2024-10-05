Польша построит фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Польша в этом году начнет строить фортификационные укрепления на своей восточной границе, сообщил заместитель министра обороны Цезари Томчик. Об этом пишет РИА Новости.

Цель проекта «Восточный щит» – обеспечить безопасность восточной и северной границ страны. Первые тесты элементов щита пройдут в ближайшие три недели, а к концу года начнется строительство. Проект планируется завершить в 2028 году, его стоимость составляет около 10 миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов США).

В 2021 году на польско-белорусской границы скапливались тысячи мигрантов, желающих попасть в ЕС. В связи с этим Польша усилила охрану границы и возвела забор длиной 186 километров и высотой пять метров и стоимостью около 400 миллионов долларов. Беларусь отрицает заявления о миграционном кризисе, утверждая, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию РБ.