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Польша построит фортификационные сооружения на границе с Беларусью

05 октября 2024 13:04
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Польша в этом году начнет строить фортификационные укрепления на своей восточной границе, сообщил заместитель министра обороны Цезари Томчик. Об этом пишет РИА Новости.

Цель проекта «Восточный щит» – обеспечить безопасность восточной и северной границ страны. Первые тесты элементов щита пройдут в ближайшие три недели, а к концу года начнется строительство. Проект планируется завершить в 2028 году, его стоимость составляет около 10 миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов США).

В 2021 году на польско-белорусской границы скапливались тысячи мигрантов, желающих попасть в ЕС. В связи с этим Польша усилила охрану границы и возвела забор длиной 186 километров и высотой пять метров и стоимостью около 400 миллионов долларов. Беларусь отрицает заявления о миграционном кризисе, утверждая, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию РБ.

# Международная политика # Граница

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