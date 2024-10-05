В Боснии и Герцеговине растёт число жертв наводнения

В Боснии и Герцеговине без малого 20 человек погибли в результате мощного наводнения. Вероятнее всего, число жертв возрастет, так как поступают сообщения о пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о десятках местных жителей, которых сейчас разыскивают спасатели. В операциях задействованы не только экстренные службы. Привлекли и военнослужащих. Прийти на помощь призывают и добровольцев. Лишним сейчас это точно не будет, ведь реки вышли из берегов, полностью отрезав отдельные населенные пункты от внешнего мира.

Повреждены автомобильные и железные дороги. Тысячи жителей остались без электричества. В водяной ловушке оказались и маленькие деревни, и относительно крупные города.