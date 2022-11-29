Столтенберг: поддержка Киева крайне дорого обходится Западу

Он отметил, что рост счетов за продукты питания и электроэнергию предвещает тяжелые времена для многих европейцев, но, несмотря на это, объемы помощи Киеву необходимо нарастить. Это поможет отстоять право на самооборону, а также улучшит положение Украины за столом переговоров, подчеркнул Столтенберг. Вот только оказаться за этим столом Киев, видимо, не спешит.