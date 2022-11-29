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Столтенберг: поддержка Киева крайне дорого обходится Западу

29 ноября 2022 06:25
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Противоречивые заявления по поводу помощи Украине сделал генсек НАТО. Йенс Столтенберг подтвердил, что Западу поддержка Киева обходится крайне дорого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столтенберг: поддержка Киева крайне дорого обходится Западу-1

Он отметил, что рост счетов за продукты питания и электроэнергию предвещает тяжелые времена для многих европейцев, но, несмотря на это, объемы помощи Киеву необходимо нарастить. Это поможет отстоять право на самооборону, а также улучшит положение Украины за столом переговоров, подчеркнул Столтенберг. Вот только оказаться за этим столом Киев, видимо, не спешит.

# Международная политика # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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