В венгерском правительстве заявили, что в ЕС отсутствует настоящее руководство

По его словам, в Евросоюзе нет эффективных управленцев, которые могли бы осуществлять продуманную политику и руководить сообществом. В качестве примера венгерский политик привел санкции, которые оказались не просто ошибкой, а настоящей экономической катастрофой для стран-участниц союза. Кроме того, ЕС раскалывается изнутри. Европейская комиссия и Европейский парламент превратились в конкурирующие структуры. В результате оба института уже не способны выстраивать общий политический курс. Представитель кабмина Венгрии также отметил, что чиновники Евросоюза используют свою власть «для оказания политического давления, шантажа и попыток расправиться с правительствами и политическими силами, которые делают не так, как им говорят из Брюсселя».