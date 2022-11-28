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В венгерском правительстве заявили, что в ЕС отсутствует настоящее руководство

28 ноября 2022 19:49
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В Евросоюзе отсутствует настоящее руководство. Об этом заявил представитель венгерского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В венгерском правительстве заявили, что в ЕС отсутствует настоящее руководство-1

По его словам, в Евросоюзе нет эффективных управленцев, которые могли бы осуществлять продуманную политику и руководить сообществом. В качестве примера венгерский политик привел санкции, которые оказались не просто ошибкой, а настоящей экономической катастрофой для стран-участниц союза. Кроме того, ЕС раскалывается изнутри. Европейская комиссия и Европейский парламент превратились в конкурирующие структуры. В результате оба института уже не способны выстраивать общий политический курс. Представитель кабмина Венгрии также отметил, что чиновники Евросоюза используют свою власть «для оказания политического давления, шантажа и попыток расправиться с правительствами и политическими силами, которые делают не так, как им говорят из Брюсселя».

# Международная политика # Виктор Орбан # Фотофакт

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