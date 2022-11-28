В Турции горит химический завод. Очевидцы сообщают о взрывах

Новости Турции. Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в Турции. ЧП произошло недалеко от курортной зоны Памуккале на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул днем и быстро охватил все здание предприятия, которое находится в нескольких метрах от оживленного шоссе. По сообщению местных СМИ, на место ЧП приехало много пожарных расчетов, но потушить пламя им пока не удалось. Полиция оцепила район и запрещает приближаться к полыхающему заводу. Очевидцы сообщают, что время от времени там гремят взрывы.