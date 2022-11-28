Совет ЕС ужесточает антибелорусскую и антироссийскую политику

В первую очередь данное решение связано с антироссийскими санкциями и необходимостью их соблюдения всеми странами – участницами союза в полном объеме. Так как до сих пор многие страны пытаются обойти их, чтобы хоть как-то справиться с экономическим кризисом. В особенности это касается покупки российского газа и нефти. В Совете ЕС пояснили, что пока у европейских стран разные представления о нарушении ограничительных мер, а также о наказании за это. Однако включение нарушения санкций в список преступлений поможет обеспечить равную степень их применения на всей территории Европейского союза и сдержать попытки их обойти.