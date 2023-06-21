Столтенберг: НАТО увеличит число военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности до 300 тысяч

Все шаги, предпринимаемые Беларусью по усилению своей обороноспособности, абсолютно оправданы и продиктованы необходимостью. Это подтверждают действия западных стран, в том числе и тех, которые имеют общую границу с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего, например, стоят громкие заявления генсека НАТО об усилении военной мощи.

Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс увеличит число военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной боеготовности с 40 до 300 тысяч. Вся эта международная армия будет поддерживаться авиацией и флотом, которые для выполнения возросших задач также будут увеличивать количество кораблей и самолетов. Эта военная подготовка прикрывается заявлениями о необходимости защитить союзников по НАТО от угрозы с Востока.