Шойгу сообщил, что с 4 июня ВС Украины атаковали военных РФ 263 раза

С начала контрнаступления ВСУ, которое стартовало 4 июня, украинские военные совершили 263 атаки на позиции войск РФ. Об этом в среду, 21 июня, сообщил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Атаки совершались на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Все контрудары российской стороной были отбиты, сказал Шойгу. Глава Минобороны РФ проинформировал, что ВСУ продолжают попытки наступательных действий на этих же направлениях. Киев задействует большое количество техники, которая была передана Западом, а также бойцов элитных соединений, которые обучались специалистами НАТО.

Ранее в Москве заявляли, что с начала контрнаступательных действий ВСУ не добились успеха ни на одном направлении. Украинская армия теряет бойцов в огромной численности, серьезные потери несет Киев и по части техники.