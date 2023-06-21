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Путин сообщил о затишье в контрнаступлении ВСУ из-за больших потерь

21 июня 2023 13:26
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Иностранные танки ВС Украины горят за милую душу. Об этом заявил в среду, 21 июня, российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости. 

Президент РФ отметил, что по данным на сегодняшнюю ночь, российскими военными уничтожено 245 украинских танков и около 678 бронемашин различного типа. 

Говоря о контрнаступлении ВСУ, Путин отметил, что сейчас наблюдается затишье. Это связано с тем, что украинская сторона несет катастрофические потери в личном составе и технике. Российский президент напомнил, что контрнаступательные действия со стороны Украины начались 4 июня. Ни на одном из направлений украинская армия не достигла успехов. 

# Международная политика # Владимир Путин

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