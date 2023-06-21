Страны ЕС согласовали 11-й санкционный пакет против РФ

Постпреды Европейского союза одобрили одиннадцатый санкционный пакет в отношении Российской Федерации, информирует РИА Новости со ссылкой на швейцарское представительство.

Сообщается, что пакет включает меры, которые направлены на противодействие обходу санкций и на индивидуальные списки. Ранее польский посол при Евросоюзе Анджей Садось выступал с заявлением, что новые антироссийские ограничения коснутся семидесяти человек. Они якобы несут ответственность за незаконную депортацию несовершеннолетних. В списки включены также тридцать субъектов хозяйствования, действующих в обход санкций и поддерживающих военные усилия РФ.

По словам посла, Брюссель также решает, как заблокировать транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба». В планах запретить российским грузовым прицепам пересекать границу с ЕС.

Завершить работу над 11-м пакетом санкций против Российской Федерации Евросоюз планирует к пятнице.