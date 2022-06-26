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Столтенберг: «НАТО должна поддерживать надёжное сдерживание и мощную оборону»

26 июня 2022 19:22
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Новости Беларуси. Надо сказать, что на действия Литвы нервно отреагировала остальная Прибалтика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По оценкам НАТО, для предотвращения быстрого захвата региона необходимо 6-7 бригад, в том числе по меньшей мере три бронетанковых. Вероятно, общественное мнение в Европе сейчас и готовят для их размещения. И, похоже, речь идет о создании Соединенными Штатами новых постоянных баз в восточных странах НАТО. Это очень дорогое удовольствие, но выхода нет. У Альянса проблемы с логистикой в Европе.

Европейские мосты, дороги не рассчитаны на вес и габариты основных боевых танков НАТО. При этом британская армия имеет на вооружении всего около 200 танков, Бундесвер-260, в то время как у России примерно 12 тысяч таких машин. Танков в избытке только у Штатов, но попасть в Восточную Европу им сложнее всего. Каждое судно в американском порту загружается несколько суток. Затем следует длительный переход через Атлантику под прицелом флота и авиации России. При этом европейские габариты железных дорог не подходят ни под один современный танк, включая американский «Абрамс», немецкий «Леопард», то есть движение при их перевозке может быть организовано только по одной колее. Понятно, что все это осложняет ситуацию.  

Столтенберг: «НАТО должна поддерживать надёжное сдерживание и мощную оборону»-1

Из-за проблем с логистикой Штаты и пытаются заранее перетащить в Европу как можно больше техники и личного состава, и разместить его на восточных базах уже на постоянной основе. Это значит, что Прибалтику и Польшу, будут накачивать оружием.  

Почему НАТО годами проводит такую воинственную политику и какие истинные цели преследует эта организация, в планах Альянса разбиралась Валерия Попкова.  

Столтенберг: «НАТО должна поддерживать надёжное сдерживание и мощную оборону»-4

НАТО – что нам известно об этой организации? 70 лет назад ее целью была защита Европы от советской экспансии. Однако уже в 1990-х мотивы Альянса потерпели колоссальные изменения. За последние 30 лет солдаты НАТО под руководством США приняли участие в войнах в бывшей Югославии, Афганистане и Ливии. Все эти события сопровождались многочисленными бомбардировками, десятками тысяч погибших, разрушенной экономикой тех стран и лозунгами про миротворческую операцию.  

Почему в Литве не могут быть размещены бригады НАТО? Ответил Гитанас Науседа.  

Однако, как считают многие эксперты, настоящая цель НАТО – переориентация некоторых стран на Запад и демонстрация своих сил всему миру. Так происходит и сейчас. Последние полгода военный блок постоянно устраивает всевозможные учения, постепенно продвигаясь и усиливая Восток.  

Столтенберг: «НАТО должна поддерживать надёжное сдерживание и мощную оборону»-7

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:  
НАТО должна поддерживать надежное сдерживание и мощную оборону. Мы обсуждаем, как можем действовать во всех областях, существенно усиливая свое присутствие, возможности и боеготовность. Это будет означать большее количество боевых формирований передового базирования НАТО для усиления наших боевых групп в восточной части Альянса, усиление воздушной, морской и киберзащиты, а также заранее размещенные запасы техники и оружия.  

Столтенберг: «НАТО должна поддерживать надежное сдерживание и мощную оборону». Читайте здесь.  

# НАТО # Валерия Попкова # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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