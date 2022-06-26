Столтенберг: «НАТО должна поддерживать надёжное сдерживание и мощную оборону»

Новости Беларуси. Надо сказать, что на действия Литвы нервно отреагировала остальная Прибалтика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По оценкам НАТО, для предотвращения быстрого захвата региона необходимо 6-7 бригад, в том числе по меньшей мере три бронетанковых. Вероятно, общественное мнение в Европе сейчас и готовят для их размещения. И, похоже, речь идет о создании Соединенными Штатами новых постоянных баз в восточных странах НАТО. Это очень дорогое удовольствие, но выхода нет. У Альянса проблемы с логистикой в Европе.

Европейские мосты, дороги не рассчитаны на вес и габариты основных боевых танков НАТО. При этом британская армия имеет на вооружении всего около 200 танков, Бундесвер-260, в то время как у России примерно 12 тысяч таких машин. Танков в избытке только у Штатов, но попасть в Восточную Европу им сложнее всего. Каждое судно в американском порту загружается несколько суток. Затем следует длительный переход через Атлантику под прицелом флота и авиации России. При этом европейские габариты железных дорог не подходят ни под один современный танк, включая американский «Абрамс», немецкий «Леопард», то есть движение при их перевозке может быть организовано только по одной колее. Понятно, что все это осложняет ситуацию.