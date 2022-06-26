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Почему в Литве не могут быть размещены бригады НАТО? Ответил Гитанас Науседа

26 июня 2022 19:26
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Новости Беларуси. Надо сказать, что на действия Литвы нервно отреагировала остальная Прибалтика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По оценкам НАТО, для предотвращения быстрого захвата региона необходимо 6-7 бригад, в том числе по меньшей мере три бронетанковых. Вероятно, общественное мнение в Европе сейчас и готовят для их размещения. И, похоже, речь идет о создании Соединенными Штатами новых постоянных баз в восточных странах НАТО. Это очень дорогое удовольствие, но выхода нет. У Альянса проблемы с логистикой в Европе.  

Почему в Литве не могут быть размещены бригады НАТО? Ответил Гитанас Науседа-1

За последнее время особенно часто солдаты НАТО начали появляться в Прибалтике и Польше. Сейчас в каждой их этих стран постоянно базируются около 1 500 натовских военных, которые проходят ротацию. Кроме того, Варшава заявила о готовности строить постоянные базы для союзников по Альянсу. А также попросила разместить на ее территории бригадную группу иностранных военных. Это примерно 3-4 тысячи солдат на постоянной основе.

В Латвии, помимо запросов на присутствие НАТО и бесконечных учений, начали думать о состоянии собственной армии. Власти страны решили увеличить военное жалование. По словам министра обороны Латвии, таким образом правительство хочет привлечь жителей к профессиональной службе. А вот больше всех и громче всех просит Литва. Президент прибалтийской республики только и делает, что договаривается с НАТО об увеличении их присутствия в стране. Вот только на это нужны деньги, которых и так нет на фоне экономического кризиса в Европе.  

Почему в Литве не могут быть размещены бригады НАТО? Ответил Гитанас Науседа-4

Гитанас Науседа, президент Литвы:  
С точки зрения инфраструктуры мы не готовы размещать бригаду в Литве, потому что там нет инфраструктуры размещения. Один большой блок наших финансовых ресурсов должен быть выделен на размещение и создание инфраструктуры и благоустройства. А это тоже серьезная сумма денег. Мы говорим о сотнях миллионов евро.  

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# НАТО # Валерия Попкова # Гитанас Науседа # Фотофакт

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