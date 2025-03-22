Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в ходе протестов в Турции

Сотни тысяч человек вышли минувшей ночью на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста. Демонстрации закончились стычками с правоохранителями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие заблокировали несколько улиц и скандировали антиправительственные лозунги. Также студенты пытались сломать металлические ограждения. В ответ полиция применила перцовые баллончики против демонстрантов.

Как сообщает глава местного МВД, в связи с беспорядками были задержаны 97 человек. Напомним, протесты начались после ареста мэра Стамбула по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с главным подозреваемым в рамках расследования были арестованы более 100 человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.